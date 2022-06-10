Шанхай, Китай, 10 июня, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Шанхайская Гигафабрика американского автопроизводителя Tesla вернулась на полную производственную мощность. По данным компании, с момента возобновления производства 19 апреля с конвейера сошло более 40 000 автомобилей, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Tesla

Пострадав от недавней вспышки COVID-19 в Шанхае, Шанхайская Гигафабрика однажды приостановила производство более чем на 20 дней. Гигафабрика теперь внедряет двухсменный график работы после возобновления производства 19 апреля, и около 8000 сотрудников возвращаются к работе в рамках производственной модели «замкнутого цикла», а именно сотрудники живут и работают изолированно.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первые пять месяцев этого года Tesla поставила 215 851 автомобиль, что более чем на 50% больше в годовом исчислении. Только в мае оптовый объем продаж Tesla достиг 32 165 автомобилей, в том числе 22 340 автомобилей, экспортированных в Европу, Австралию, Японию и другие рынки.

Шанхайская Гигафабрика Tesla — первое полностью иностранное предприятие по производству автомобилей в Китае. Поставки с шанхайского завода Гигафабрика в прошлом году составили 484 130 автомобилей, что на 235% больше, чем в 2020 году, и составляет 51,7% от мировых производственных мощностей Tesla в 2021 году.