Владивосток, 10 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Приморье набирает активность национальный проект «Производительность труда», показывая себя продуктивным инструментом развития предприятий. С начала 2022 года уже пять проектов завершили реализацию нацпроекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморья Предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда»

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В числе недавних присоединившихся к нацпроекту предприятий Приморья — ООО «Гранит», ООО «Лесозаводский ЛПК» и ООО «СЛПК-ГРУПП».

По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, участие в нацпроекте «Производительность труда» — это доступ к профессиональному консалтингу, который стоит на рынке десятки и сотни млн рублей.

«Роль такого консалтинга существенно возрастает в текущих условиях. У промышленных производств, которые реализовали бережливые проекты и сформировали потоки-образцы, есть возможность получить льготный займ от Фонда развития промышленности под 1% годовых. Таких условий нет больше ни в одной программе поддержки бизнеса», — сказал Андрей Блохин.

Шанс вступить в национальный проект есть у любого предприятия, которое подходит под критерии отбора: выручка от 400 млн рублей в год и работа в несырьевом секторе (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство и торговля).

«В Приморье оператором нацпроекта выступает Региональный центр компетенций (РЦК). Он помогает крупным и средним компаниям внедрить технологии и инструменты бережливого производства, увеличить объем производства в несколько раз без расходов на новое оборудование, оптимизировать производственные процессы, минимизировать все виды потерь и увеличить выручку», — добавил министр экономического развития Приморья.

Правительства РФ и Приморья разработали комплекс мер господдержки бизнеса.

«Бережливые проекты — помогают сократить издержки и сэкономить бюджеты предприятий. Опыт проекта показывает, что на тех предприятиях, которые стали участниками нацпроекта, рост производительности труда в два раза выше, чем на производствах, которые не используют такие возможности. Нацпроект предполагает управленческое консультирование по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Производительность труда» эксперты ФЦК создают на предприятиях условия, позволяющие правильно организовать подачу предложений по улучшению, сделать это частью производственной культуры. Уже полученные знания и навыки пригодились после введения жестких антироссийских санкций.