Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Худшим президентом в истории США назвал американского лидера Джозефа Байдена ведущий новостного телеканала Fox News Грег Гутфельд 9 июня в прямом эфире.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Гуфельда, с приходом Байдена к власти в стране кардинально изменилась экономическая ситуация в стране. Так ведущий отметил, что инфляция в США за год руководства страной Байдена побила все мыслимые рекорды.

«Без вопросов, он худший президент. Президентство Байдена создано для насмешек и высмеиваний», — добавил Гутфельд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в одной из юмористических передач назвал «проклятием» высокие темпы инфляции в стране. Ведущий передачи дал совет главе Белого дома взять фломастер и подправить цифры статистики как ему хочется.

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