Вашингтон, 10 июня, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Худшим президентом в истории США назвал американского лидера Джозефа Байдена ведущий новостного телеканала Fox News Грег Гутфельд 9 июня в прямом эфире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По словам Гутфельда, с приходом Байдена к власти кардинально изменилась экономическая ситуация в стране. Так, ведущий отметил, что инфляция в США за год руководства страной Байдена побила все мыслимые рекорды.

«Без вопросов, он худший президент. Президентство Байдена создано для насмешек и высмеиваний», — добавил Гутфельд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в одной из юмористических передач назвал «проклятием» высокие темпы инфляции в стране. Ведущий передачи дал совет главе Белого дома взять фломастер и подправить цифры статистики, как ему хочется.