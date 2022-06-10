Пекин, , 05:55 — REGNUM Соединенные Штаты должны немедленно исправить свой ошибочный акт продажи оружия Тайваню и прекратить играть с огнем, когда речь заходит о вопросах, связанных с Тайванем, заявил представитель Китая, передает 9 июня агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Nat

Представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан сделал это заявление в ответ на решение соответствующего министерства США продать Тайваню запчасти для военных кораблей на сумму около $120 млн.

По словам Ма, продажа оружия США тайваньскому региону Китая серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, в частности коммюнике от 17 августа.

Попытка руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня применить силу для сопротивления воссоединению только подтолкнет тайваньских соотечественников в пропасть страданий, предупредил Ма.