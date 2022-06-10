Улан-Удэ, 10 июня, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4 зафиксировали сейсмологи в акватории озера Байкал, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, жители Иркутской области и Бурятии ощутили подземные толчки интенсивностью от двух до четырех баллов по шкале Рихтера. Землетрясение почувствовали жители не менее 45 населенных пунктов.

Отмечается, что сейсмособытие зарегистрировали в том же районе, где 8 июня произошло мощное землетрясение. Тогда его эпицентр располагался в 103 километрах к востоку от Иркутска. Интенсивность подземных толчков достигала 8,4 баллов. Тем не менее сведений о возможных жертвах или повреждениях инфраструктуры не поступало.