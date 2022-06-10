Пекин, 10 июня, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Главное таможенное управление Китая выпустило предупреждение о передаче лихорадки денге после того, как она вспыхнула во многих странах, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

Лихорадка денге — это заболевание, переносимое комарами, которое может вызвать лихорадку, головную боль, покраснение кожи или даже смерть.

Таможня Китая усилит проверки персонала из стран и регионов, где зафиксированы случаи заболевания лихорадкой денге, включая Бразилию, Сингапур, Вьетнам и Мьянму. Воздушные суда должны быть свободны от комаров, а суда, переносящие возбудителя, должны находиться на расстоянии не менее 400 метров от берега и вдали от других судов, прежде чем комары будут уничтожены.

Комары также будут удалены из контейнеров, почты и других отправлений, поступающих из этих стран и регионов, а порты будут избавлены от скоплений комаров, сообщила администрация.

Администрация рекомендует тем, кто обращается на таможню, принять меры предосторожности против укусов комаров и сообщить соответствующим сотрудникам, если они испытывают симптомы, напоминающие симптомы лихорадки денге.