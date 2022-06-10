Пекин, , 05:49 — REGNUM Новое положение о создании и совершенствовании механизма сотрудничества между правоохранительными органами в области водных ресурсов и прокуратурой в судебных процессах, связанных с общественными интересами, было опубликовано в Китае, передает 9 июня агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новый документ, совместно изданный Верховной народной прокуратурой КНР и Министерством водных ресурсов Китая, определяет механизмы сотрудничества, такие как консультации, специальные действия, передача улик, расследование и уведомление о случаях.

Бедствия, связанные с водой, водные ресурсы, водная экология и водная среда тесно переплетены с общественными интересами. Китайские органы прокуратуры используют судебные процессы в общественных интересах для контроля за выполнением правоохранительными органами своих обязанностей.

С 2018 года органы прокуратуры по всей стране рассмотрели более 17 000 административных судебных дел, связанных с общественными интересами, связанных с водными ресурсами.