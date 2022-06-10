Екатеринбург,
10 июня 2022, 08:49 — REGNUM В Екатеринбурге на площадке Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 9 июня открылась IX межрегиональная Российско-киргизская конференция. В ней участвуют порядка 400 человек из 18 регионов обеих стран.
Среди них представители органов власти, предприятий, бизнес-объединений, экспертного сообщества, вузов и СМИ.
Ранее приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин.
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев
Алексей Колчин © ИА REGNUM