Пекин, , 05:43 — REGNUM Комитет по безопасности труда Госсовета КНР усилил надзор за усилиями по контролю рисков по всей стране для обеспечения безопасности на рабочем месте, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 9 июня агентство Синьхуа.

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Комитет завершил надзор за проверками безопасности на рабочем месте в 28 провинциальных органах власти и провел выборочные проверки в 62 муниципальных органах власти, сообщил официальный представитель министерства Ван Чунсянь. Ван добавил, что в ходе наблюдения комитет выявил более 2300 проблем и скрытых опасностей.

С середины апреля комитет направил 16 групп для контроля за мерами по обеспечению безопасности производства в 31 провинциальном регионе и в Производственно-строительном корпусе Синьцзяна. По словам Вана, члены министерства обобщат проблемы и призовут местное правительство исправить их.