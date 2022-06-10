Курган, 10 июня, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В социальные учреждения Кургана поступила мясная продукция сомнительного качества. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Alpha Говядина

Установлено, что в период с 27 апреля по 19 мая 2022 года в мясные цеха, расположенные в городе Кургане, поступили из Свердловской области говядина и говяжья печень неизвестного происхождения и качества весом более 27 тонн.

С помощью ФГИС «Меркурий» сотрудники Россельхознадзора уличили двух свердловских поставщиков в одном случае в незаконном увеличении объёмов продукции, во втором — в хранении мяса на фантомной площадке, которая данную деятельность не осуществляет.

При этом указанные партии продукции, судя по документам во ФГИС «Меркурий», были курганскими предпринимателями получены, переработаны и частично реализованы в социальные учреждения Курганской области.

Курганским предпринимателям надзорное ведомство внесло предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Кроме того, управление Россельхознадзора обратилось к правительству Зауралья с просьбой оказать содействие в отборе проб для лабораторных исследований качества поставленной бизнесменами в соцучреждения продукции.