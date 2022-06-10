Благовещенск, 10 июня, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Движение грузовых автомобилей было открыто через реку Амур по первому автомобильному мосту, соединяющему Россию и Китай. Трансляция церемонии открытия моста велась 10 июня с места события с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.

Minvr.ru Мост через Амур

Трансграничный мост, соединяющий российский город Благовещенск и китайский Хэйхэ, назвал «нитью дружбы, связывающей народы России и Китая», вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, присутствовавший на церемонии открытия моста. На обеих берегах реки Амур стояли на специальных площадках губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и губернатор Амурской области Василий Орлов, они дали старт движению по мосту.

По мосту через реку Амур и пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» в Китай пошли первые грузовые автомобили автопарка «Газпром гелий сервис», работающие на сниженном природном газе.