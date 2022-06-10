Пекин, 10 июня, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Госсовет КНР объявил о назначении и отстранении от должности нескольких чиновников, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

tonynetone КНР

Сюй Линь сменил Нэ Чэньси на посту главы Национальной администрации радио и телевидения и больше не является директором Информационного бюро Госсовета КНР.

Чэнь Даджян был назначен постоянным представителем Китая при Международном органе по морскому дну, сменив на посту Тянь Ци.