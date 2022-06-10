Панама, , 05:38 — REGNUM Группу из 92 мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Панамы на лодке, задержала панамская полиция, сообщается на сайте национальной пограничной службы страны (SENAFRONT).

Лодка с мигрантами Daniel Barker

Отмечается, что сотрудники ведомства впервые обнаружили такую большую группу нелегалов. В основном речь идет о гражданах Венесуэлы и Эквадора. Они передвигались на пяти лодках и были замечены во время ночного патрулирования.

В ведомстве также отметили, что удалось арестовать восемь колумбийцев, которые организовали транспортировку мигрантов. Их обвиняют в торговле людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня издание Prensa Latina распространило информацию о том, что в общей сложности 75 доминиканцев, отбывавших наказание за различные преступления в США, были отправлены на родину.

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