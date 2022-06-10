Полиция Панамы задержала 92 мигранта
Панама, 10 июня, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Группу из 92 мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Панамы на лодке, задержала панамская полиция, сообщается на сайте национальной пограничной службы страны (SENAFRONT).
Отмечается, что сотрудники ведомства впервые обнаружили такую большую группу нелегалов. В основном речь идет о гражданах Венесуэлы и Эквадора. Они передвигались на пяти лодках и были замечены во время ночного патрулирования.
В ведомстве также отметили, что удалось арестовать восемь колумбийцев, которые организовали транспортировку мигрантов. Их обвиняют в торговле людьми.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня издание Prensa Latina распространило информацию о том, что в общей сложности 75 доминиканцев, отбывавших наказание за различные преступления в США, были отправлены на родину.