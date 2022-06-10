Пекин, 10 июня, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Главный политический советник Китая Ван Ян встретился с тайваньскими участниками семинара через пролив на тему омоложения китайской нации, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Palácio do Planalto Ван Ян

Ван, председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая, подчеркнул важность дискуссий между представителями материковой части Китая и Тайваня по вопросам национального возрождения и воссоединения.

Ван, который также является членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отметил, что Китай сохраняет стратегическую решимость мирного воссоединения и твердую волю к защите национального суверенитета и территориальной целостности.

Он призвал тайваньских соотечественников встать на правильную сторону истории и выступить против «независимости Тайваня» и внешнего вмешательства.