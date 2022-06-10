Петропавловск-Камчатский, , 05:33 — REGNUM Очередное изображение карты Российской Федерации без Курильских островов на этот раз появилось на Камчатке — в селе Николаевка установили глобус, на котором забыли про Курилы, написало со ссылкой на сахалинского гида Фёдора Поволковича astv.ru.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Синдзо Абэ о Курилах: «Даже у Путина нет абсолютной власти»

«Курилы пропали, Сахалин явно болеет. Соседи, ну что же вы?» — написал в своем телеграм-канале гид.

У жителей возникли вопросы по поводу очертаний Камчатки и Сахалина, но больше всего возмутило полное отсутствие Курил.

Чиновники на Камчатке не растерялись и предложили жителям Сахалина приехать и самим дорисовать острова, а их отсутствие объяснили экономией бюджетных средств.

«Это не глобус, это, по сути, иллюстрация на круглой форме, где изображена Россия, крупные города, наш полуостров и его населенные пункты. Отсутствие Курильских островов не случайно — когда мы заказывали арт-объект, его стоимость напрямую зависела от количества нанесенных изображений. Иначе говоря, чем больше мы рисуем, тем больше денег платим», — цитирует заместителя главы Николаевского сельского поселения Николая Вострухина ИА «Кам 24».

Как сообщало ИА REGNUM, длительное время уговаривавший президента РФ Владимира Путина «вернуть северные территории» бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил в интервью еженедельнику The Economist о том, что его российский партнер по переговорам не смог пойти на территориальные уступки, опасаясь недовольства своего народа.