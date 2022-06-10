Благовещенский район, Амурская область, 10 июня, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Обвинительное заключение, сформированное в отношении экс-руководителя Благовещенского района Амурской области Евгения Седых, передают в суд. Он будет отвечать за халатность, допущенную при проектировании дамб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

valtercirillo Дамба

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Первое дело Евгения Седых о превышении полномочий суд рассматривает с мая 2022 года. Теперь инстанции предстоит установить его виновность в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. По версии следствия, действия бывшего руководителя повлекли за собой причинение крупного ущерба и существенное нарушение интересов государства.

Дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). В обвинительном заключении указано, что администрация Благовещенского района заключила контракт на создание проекта дамб возле сёл Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. Подрядчику ООО «Хабаровскремпроект» были перечислены 14 млн рублей, работы не были выполнены.

Нарушения обнаружило УФСБ России. Деньги возвращены в бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала подрядную организацию подозревали в мошенничестве. Затем уголовное дело в отношении руководителя компании было закрыто, вместо этого его оштрафовали на 200 тыс. рублей.