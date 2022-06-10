Бразилиа, 10 июня, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Снизить маржинальность своей работы в условиях высоких темпов инфляции попросил производителей и продавцов продовольственных товаров президент Бразилии Жаир Болсонару. С таким призывом лидер страны обратился 9 июня по видеосвязи к съезду Бразильской ассоциации супермаркетов.

Janine Moraes / Câmara dos Deputados Жаир Болсонару

Как пояснил бразильский лидер, в трудные моменты надо содействовать друг другу и призвал всех, занятых в производственной цепочке базовых продуктов питания, работать с минимально возможной прибылью, чтобы помочь населению, особенно «наиболее скромным его представителям».

Согласно официальным данным, инфляция в Бразилии в годовом выражении по итогам мая составила 11,73%. Рост цен с начала текущего года составил 4,78%. Стоимость продуктов, входящих в базовую продовольственную корзину, выросла от 5% на бананы до 67% на молотый кофе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономика стран Латинской Америки переносит кризис лучше, чем многие другие развивающиеся рынки.