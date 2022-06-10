Сеул, , 05:19 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 9315 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 34 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр фиксирует, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране вновь снизилась после того, как два дня подряд в Южной Корее выявляли более 10 тыс. зараженных ежесуточно. При этом общий тренд на снижение заболеваемости COVID-19 сохраняется.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 209 650. Также за минувшие сутки в стране скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 341 человек.