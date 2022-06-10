Спасск-Дальний, Приморский край, 10 июня, 2022, 05:19 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем 18 июня пройдёт шестой фестиваль «Клубничная столица Приморья» — гостей будут развлекать различными конкурсами и угощать варениками с клубникой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Couleur Клубника

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Фестивальной программой запланированы различные развлечения: развлекательная программа, клубничное шествие, выставка-продажа ягоды, конкурсы на самую крупную клубнику, самый красивый и вкусный пирог, конкурс красоты, мастер-классы. Будут работать фотозоны, детские и спортивные площадки.

Производители клубники участвуют в фестивале бесплатно. Отмечается, что этом году приморские аграрии планируют собрать около 30 тонн клубники. Экологически чистую ягоду приморцы смогут купить в торговых сетях и на сельскохозяйственных ярмарках.

Как сообщало ИА REGNUM, рост урожая клубники в Подмосковье в 2022 году должен составить порядка 30%.