В Тбилиси протестующие против «евросодома» сорвали флаги ЕС и ЛГБТ
Тбилиси, 10 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Тбилиси прошла акция, направленная против ЛГБТ-движения, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЕС
Весьма решительное настроенные группы граждан собрались перед зданием посольства Литвы. Собравшиеся утверждали, что они против «евросодома» в Грузии.
Протестующие сорвали флаги ЛГБТ и ЕС, что привело к задержаниям. Полиция арестовала отца и сына Палавандишвили, которые являются организаторами митинга. Были задержаны ещё несколько человек.