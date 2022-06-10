Тбилиси, 10 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Тбилиси прошла акция, направленная против ЛГБТ-движения, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Весьма решительное настроенные группы граждан собрались перед зданием посольства Литвы. Собравшиеся утверждали, что они против «евросодома» в Грузии.

Протестующие сорвали флаги ЛГБТ и ЕС, что привело к задержаниям. Полиция арестовала отца и сына Палавандишвили, которые являются организаторами митинга. Были задержаны ещё несколько человек.