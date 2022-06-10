Токио, , 05:09 — REGNUM Правительство Японии решило запретить экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров в рамках новых антироссийских санкций, заявил глава японского минэкономики Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — заявил он.

Кроме того, Япония прекращает экспорт в Россию древесины, запчасти для станков, газовые генераторы, насосы, оборудование для печати и станки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правящая партия Японии пообещала увеличить расходу на военную отрасль в стране. Утверждалось, что это необходимо на фоне развития ракетной программы КНДР и активности Китая в Тихом океане.