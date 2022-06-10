Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Свою вину по делу о штурме Капитолия в начале января 2021 года не признал бывший лидер ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио. Об этом свидетельствуют опубликованные 9 июня материалы суда.

Протестующие у Капитолия (сс) Tyler Merbler

Минюст США выдвинул против Таррио и ещё двух членов ультраправого движения обвинения в подстрекательстве к мятежу. В судебном протоколе указано, что Энрике Таррио, Джозеф Биггс и Доминик Пеццола не признали свою вину в деле о подстрекательстве к мятежу на Капитолийском холме в Вашингтоне.

При этом уточняется, что в августе 2021 года Таррио приговорили к шести месяцам тюрьмы за участие в поджоге плаката движения Black Lives Matter. Тогда Таррио признал свою вину и раскаялся в совершённом им поступке, назвав его «серьёзной ошибкой».

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте агентами ФБР члена Республиканской партии и кандидата в губернаторы от штата Мичиган Райана Келли, обвинив его в мелком правонарушении, связанном со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США кандидат в губернаторы арестован в связи с протестом 6 января