Салехард, 10 июня 2022, 04:51 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги были задержаны подозреваемые в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по ЯНАО.
Задержаны троих местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения произвели несколько выстрелов в воздух в районе Солнечного переулка. На место стрельбы прибыли росгвадейцы и задержали стрелявших подозреваемых без применения оружия.
При обыске у стрелявших были найдены автомат, пневматическое оружие, гранаты различных моделей, а также патроны как холостые, так и конструктивно схожие с боевыми.
В настоящее время в отношении задержанных стрелков решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах было обстреляно здание драмтеатра.
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