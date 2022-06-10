Салехард, 10 июня, 2022, 04:51 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги были задержаны подозреваемые в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по ЯНАО.

Пресс-служба Росгвардии по ЯНАО Часть из найденного в Лабытнанги арсенала

Задержали троих местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения произвели несколько выстрелов в воздух в районе Солнечного переулка. На место стрельбы прибыли росгвардейцы и задержали стрелявших подозреваемых без применения оружия.

При обыске у стрелявших были найдены автомат, пневматическое оружие, гранаты различных моделей, а также патроны как холостые, так и конструктивно схожие с боевыми.

В настоящее время в отношении задержанных стрелков решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах было обстреляно здание драмтеатра.