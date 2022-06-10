Москва, , 04:42 — REGNUM Сильные пыльные бури и туманы, которые в ближайшие дни ожидаются в Астраханской области, Краснодарском крае, Калмыкии и Адыгее, могут нарушить транспортное сообщение и энергоснабжение населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Джорджоне. Буря (фрагмент). 1506-1508

Подобные сбои систем жизнеобеспечения могут затронуть Сахалинскую, Амурскую и Еврейскую автономную области, в которых прогнозируется выпадение значительного количества осадков и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня сильный ветер повалил деревья в Перми. Экстренные службы города получили от населения 14 сообщений о таких случаях. В результате инцидентов никто не пострадал.

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