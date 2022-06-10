Вашингтон, 10 июня, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Озабоченность вынесением смертного приговора наёмникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР) выразила американская администрация и призвала Россию уважать нормы гуманитарного права. Такое заявление сделал 9 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в своём Twitter.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в вооруженных силах Украины», — написал госсекретарь США.

Блинкен призвал Россию и «подконтрольные ей силы» уважать международное гуманитарное право, в том числе права и защиту, положенные военнопленным.

Напомним, суд ДНР вынес смертный приговор двум гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму. Все трое подсудимых обвинялись в участии в боевых действиях в качестве наёмников в составе украинской армии. Они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины и были пленены российскими военнослужащими на юго-востоке Украины.

В Генпрокуратуре ДНР подтвердили причастность обвиняемых Пиннера, Аслина и Брагима к совершению преступлений, предусмотренных статями УК ДНР «Совершение преступлений группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наемничество».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс решительно осудила приговор к высшей мере наказания для британских наёмников.