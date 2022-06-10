Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Страны, вводящие санкции в отношении России, должны создать новую коалицию. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен 9 июня в ходе конференции, организованной изданием The New York Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, Западу нужна «достаточно многочисленная группа» таких государств, чтобы сделать санкции более эффективными на глобальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что ЕС начал работу по разработке седьмого пакета санкций против РФ.

9 июня Джанет Йеллен заявила, что санкции против России, включая запрет американского правительства на страхование российской нефти, могли оказать влияние на инфляцию в США, в частности вызвать рост цен на топливо.

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