Вашингтон, 10 июня, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Страны, вводящие санкции в отношении России, должны создать новую коалицию. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен 9 июня в ходе конференции, организованной изданием The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, Западу нужна «достаточно многочисленная группа» таких государств, чтобы сделать санкции более эффективными на глобальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что ЕС начал работу по разработке седьмого пакета санкций против РФ.

9 июня Джанет Йеллен заявила, что санкции против России, включая запрет американского правительства на страхование российской нефти, могли оказать влияние на инфляцию в США, в частности вызвать рост цен на топливо.