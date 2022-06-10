Лос-Анджелес, США, , 04:08 — REGNUM Принимающие в этом году Саммит Америк США не должны были исключать из числа его участников Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, на будущее нужно исключить возможность такого произвола. Об этом президент Аргентины Альберто Фернандес 9 июня заявил в ходе своего выступления на форуме.

Альберто Фернандес Twitter.com/ alferdez

Альберто Фернандес «Мы определённо хотели бы иного саммита Америк, молчание отсутствующих требует от нас ответов. Чтобы это больше не повторялось, в будущем нужно договориться, что статус принимающей страны не наделяет возможностью ограничивать право на участие для стран региона».

В своём обращении к президенту США Джо Байдену Фернадес отметил, что в предшествовавшие приходу Байдена к власти годы политика Соединённых Штатов «принесла много вреда нашему региону».

Альберто Фернандес «Пришло время изменить эту политику и возместить ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что решение лидеров нескольких стран бойкотировать Саммит Америк, проходящий в Лос-Анджелесе, не вызывает у него беспокойства.

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