Президент Аргентины на саммите Америк призвал США возместить ущерб региону
Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Принимающие в этом году саммит Америк США не должны были исключать из числа его участников Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, на будущее нужно исключить возможность такого произвола. Об этом президент Аргентины Альберто Фернандес 9 июня заявил в ходе своего выступления на форуме.
В своём обращении к президенту США Джо Байдену Фернандес отметил, что в предшествовавшие приходу Байдена к власти годы политика Соединённых Штатов «принесла много вреда нашему региону».
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что решение лидеров нескольких стран бойкотировать саммит Америк, проходящий в Лос-Анджелесе, не вызывает у него беспокойства.
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