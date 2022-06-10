Ханты-Мансийск, , 04:03 — REGNUM В Ханты-Мансийске в течение трёх выходных дней проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Автобусы столицы Югры выходят на маршрут Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

В связи с проведением праздничных мероприятий Дня города и Дня России, по решению главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина с 11 по 13 июня 2022 года проезд в автобусах станет безвозмездным.

Причём в вечернее время 12 июня автобусы будут ездить чаще обычного, чтобы как можно больше жителей столицы Югры смогли принять участие в празднествах, отмечают в мэрии.