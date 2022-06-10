Мехико, , 03:55 — REGNUM Тела семерых человек, убитых неизвестными, были найдены в центральной части Мексики в штате Сан-Луис-Потоси. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба прокуратуры штата.

Убийство mosaic36

Уточняется, что семь жертв неизвестных злоумышленников были найдены в муниципалитете Аксимон. Останки были переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения всех необходимых исследований. Следователи начали сбор информации для установления обстоятельств и причин массового убийства, а также лиц, которые могут быть причастны к злодеянию.

Стоит отметить, что в Мексике в последние несколько лет наблюдаются серьёзные проблемы в сфере безопасности. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал возрастание количества убийств ключевой проблемой своего правительства. В мае текущего года властями было зарегистрировано около 2,5 тыс. умышленных убийств, что является самым высоким показателем с начала года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате стрельбы, которую открыли по людям неизвестные злоумышленники в мексиканском штате Гуанахуато.

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