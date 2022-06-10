Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Член парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе провела брифинг в парламенте по поводу просшедших в Европарламенте дебатов о положении в Грузии, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Хатия Деканоидзе Parliament.ge

Как отметила Деканоидзе, депутаты Европарламента показали населению Грузии и Европы, насколько сложна ситуация с демократией в стране и как ее подрывает неформальное правление Бидзины Иванишвили.

«Правительству Иванишвили удалось добиться того, что когда вся Европа, Европейский союз находятся накануне очень важного решения, когда Грузия ждет статуса вместе с Украиной и Молдавией, депутаты Европарламента обсуждают свободу СМИ в Грузии, политическое правосудие, Нику Гварамию, который задержан из-за политического решения правительства. И всё это является серьёзными препятствиями для евроинтеграции Грузии. И тот факт, что, несмотря на состояние здоровья Михаила Саакашвили, «Грузинская мечта» не рассматривает его перевод в третью страну, тоже является большим препятствием. Журналистов в Грузии избивают, проводят обыски, и самое главное — правительство Грузии использует все репрессивные институты на фоне антизападной кампании», — подчеркнула Деканоидзе.

По словам представителя ЕНД, Европейская комиссия примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС примерно через две недели, и это срок, который есть у правительства «Грузинской мечты», чтобы более или менее улучшить ситуацию.

По его словам, если решение Еврокомиссии будет отрицательным, ответственность за это будет нести «Грузинская мечта» и персонально Бидзина Иванишвили.

«До 24 июня правительство Грузии должно осознать, что впервые в Европейском парламенте сказано, что правительство Грузии является самым большим препятствием с в европейской интеграции, и наши друзья говорят об этом. Эти две с половиной недели важны для решения очень важных вопросов: свободы Ники Гварамии; фактической ликвидации политического правосудия и принятия мер для независимости судебной власти; прекращение антизападной кампании; а также принятие решения относительно состояния здоровья Саакашвили. Мы ждем решения правительства. В противном случае, если ЕС отложит вопрос о предоставлении стране статуса кандидата из-за грузинского правительства, ответственность ляжет на правительство «Грузинской мечты», тех представителей «Грузинской мечты», которые ведут антизападную кампанию, и Бидзину Иванишвили, который решил оставить эту страну одну перед Россией», — сказала Деканоидзе.

Напомним, что 9 июня Европарламент ввёл персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили и подверг резкой критике политику нынешнего грузинского правительства.