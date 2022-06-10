Лос-Анджелес, США, , 03:38 — REGNUM Президент США Джо Байден положительно оценил бразильскую избирательную систему в ходе встречи с главой Бразилии Жаиром Болсонару, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президетнт Бразилии Жаир Болсонару Isac Nóbrega

«Бразилия — это замечательное место благодаря живой, инклюзивной демократии и прочным институтам избирательной системы», — заявил американский президент.

Байден также затронул тему защиты лесов Амазонии на бразильской территории. По его словам, власти Бразилии проделали масштабную работу на этом направлении с хорошим результатом. Однако Байден призвал другие государства мира оказать помощь Бразилии для защиты лесов Амазонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters назвало неловкой встречу президента США Джо Байдена с бразильским лидером Жаиром Болсонару. По его мнению, главе американского Белого дома встреча необходима для укрепления имиджа, а бразильскому президенту — чтобы подготовиться к избирательной кампании.