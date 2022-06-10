Красноярск, , 03:26 — REGNUM В пятницу, 10 июня, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Июнь. В парке Гремячая Грива © Андрей Никитин

В 7:10 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 9 на 10 июня ожидается до +9… +15 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В субботу, 11 июня, в Красноярске до +26… +28 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +13… +17 °C.

В воскресенье, 12 июня, в Красноярске ожидается до +26… +29 °C днём и до +15… +19 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 10 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются заморозки до −2 °C.

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