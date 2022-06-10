Оттава, 10 июня, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Спецслужбы Канады перевели в режим повышенной готовности в связи с якобы угрозой кибератак со стороны России, а также других стран. Об этом заявил канадский министр общественной безопасности Марко Мендичино в ходе заседания в парламенте.

В Канаде холодает

«В текущей геополитической обстановке мы находимся в состоянии повышенной готовности к потенциальным атакам со стороны враждебных государств, таких как Россия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о якобы повышенной угрозе кибератак со стороны России. Утверждалось, что хоть Россия и не совершила ни одной хакерской атаки против Вашингтона с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но угроза якобы сохраняется. Доказательств издание и его высокопоставленные собеседники не предоставили.