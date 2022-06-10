Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили выступил с весьма резким заявлением в отношении Европарламента, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Европейский парламент DAVID ILIFF

По словам Кавелашвили, заявления, сделанные Европарламентом, не соответствуют правде и той реальности, которая сегодня существует в стране. Он ответил на состоявшиеся 8 июня дебаты в Европейском парламенте, где ряд депутатов раскритиковали грузинское правительство.

«Та информация, которую озвучили эти люди, это совершенно иная реальность в Грузии. Когда Европейский парламент дает такую оценку текущей реальности, мы хотим, чтобы эти люди были полностью проинформированы об истине и о том, что действительно существует в реальности в этой стране. К сожалению, их оценки нынешней реальности не соответствуют действительности», — сказал Кавелашвили.

Напомним, что 9 июня Европарламент принял резолюцию о санкциях в отношении олигарха и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.