Нью-Йорк, США, , 03:02 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 июня ощутимым снижением на фоне данных о росте безработицы. Больше других потерял Nasdaq.

Биржа

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 638,11 пункта (1,94%), до уровня 32 272,79 пункта. S& P 500 подешевел на 97,95 пункта (2,38%), до уровня 4017,82 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 332,05 пункта (2,75%), до уровня 11 754,23 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,78 (0,64%), до уровня $121,33 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 июня снижением.

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