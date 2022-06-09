Вашингтон, 10 июня, 2022, 02:55 — ИА Регнум. США вскоре объявят о выделении $645 млн в качестве финансовой помощи странам Западного полушария. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая 9 июня на пленарной сессии саммита Америк.

ИА REGNUM Доллар

По его словам, указанная сумма будет направлена на укрепление продовольственной безопасности, реагирование на катастрофы, а также на борьбу с миграционным кризисом.

Байден подчеркнул, что «беспрецедентная миграция» повлияла на каждую из стран Западного полушария, и «все они обязаны» работать над искоренением этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня агентство Reuters распространило информацию о том, что частные компании в США пообещали выделить $3,2 млрд на борьбу с миграционным кризисом в странах Центральной Америки.