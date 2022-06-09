Каракас, 10 июня, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Демонстрация рабочих прошла в венесуэльской столице Каракасе против отказа США приглашать Боливарианскую Республику на саммит Америк. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Eneas De Troya Делси Родригес

«Империя (США — прим. ИА REGNUM) осталась в одиночестве и получила презрение на саммите Америк», — заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на митинге.

Она добавила, что Венесуэла сталкивается с серьезными угрозами. В частности, против Каракаса ведут экономическую войну, а также преследуют финансовые активы республики. При этом Родригес указала, что Каракас уже предпринимает шаги для прорыва «незаконной блокады».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что не переживает из-за решения ряда стран бойкотировать саммит Америк. При этом от участия в мероприятии отказался президент Мексики. Он выступил против отказа Вашингтона приглашать на саммит представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.