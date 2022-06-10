Детройт, США, , 02:29 — REGNUM Демонстрационный полёт канадского истребителя CF-18 был прерван пилотом из-за высокой вероятности столкновения самолёта с птицей на авиашоу рядом с американским городом Детройтом в штате Мичиган. Об этом 9 июня сообщил телеканал CTV.

Истребитель

Уточняется, что ЧП произошло с одной из боевых машин Первой Канадской авиационной дивизии. Пилоту истребителя удалось благополучно совершить посадку, он не пострадал. Инцидент в настоящее время разбирает команда технических специалистов, устанавливается, что могло стать причиной вынужденной посадки. Версия возможном столкновении с птицей сейчас рассматривается как основная.

Планируется, что истребитель CF-18 примет участие в авиашоу на авиабазе в Бордене в канадской провинции Онтарио, которое состоится 18–19 июня.

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