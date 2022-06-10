Москва, , 02:28 — REGNUM За последние сутки в России ликвидировано 30 лесных пожаров общей площадью 980 га, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар

Кроме того, в стране продолжается активное тушение еще 40 лесных пожаров, площадь которых в совокупности составляет 3322 га. В ликвидации возгораний задействовано 888 человек, 143 единицы техники и 17 воздушных судов.

Кроме того, еще 71 воздушное судно участвует в мониторинге ситуации. Наибольшая площадь охваченных огнем лесов зафиксирована в Амурской области. В регионе действует 11 пожаров на площади 2343 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня глава Псковской области Михаил Ведерников заявил, что за два месяца в регионе зарегистрировали 28 лесных пожаров — почти половину от общего числа возгораний по Северо-Западному федеральному округу.

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