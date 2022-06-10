Лондон, , 02:25 — REGNUM Один из крупнейших заводов Великобритании по производству удобрений, принадлежащий компании Ince, закрылся из-за рекордного роста цен на газ, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источник в компании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета утверждает, что остановка работы завода, производившего азотные удобрения, приведет к нарушению цепочек поставок продовольствия на британской территории. В компании подчеркнули, что не могут продолжать свою деятельность при таких высоких ценах на энергоносители и налогах на охрану окружающей среды. При этом производство удобрений на предприятии приостановили еще в сентябре 2021 года, когда цены на газ начали резко расти.

Издание приводит слова вице-президента Союза национальных фермеров Тома Брэдшоу, который считает закрытие завода еще одним ударом по британским аграриям. По его мнению, сельскохозяйственная отрасль Соединенного Королевства и так терпит серьезные убытки из-за высоких темпов роста инфляции. Закрытие же завода, по мнению Брэдшоу, приведет к нарушению поставок продовольствия в Великобритании.

Газета отмечает, что ситуация с закрытием предприятия Ince повлияет и на другие отрасли британской экономики. Также из-за роста цен на удобрения часть фермеров может попросту отказаться от выращивания пшеницы.