Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Два человека пострадали после падения в бак с расплавленным шоколадом на кондитерской фабрике в американском штате Пенсильвания, передает телеканал CNN со ссылкой на спасателей.

Спасательный вертолет Christian Valle

Происшествие произошло на предприятии, принадлежащем компании Mars. Пострадавших удалось вытащить из бака, проделав отверстие в боковой части емкости.

Их доставили в больницу. Для транспортировки одного из пострадавших использовали вертолет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2021 года в селе Китовое на курильском острове Итуруп начальник автозаправки упал в цистерну с топливом и утонул в ней.

Читайте ранее в этом сюжете: На Курилах начальник автозаправки утонул в цистерне