Приштина, , 09:16 — REGNUM Первая из двадцати украинских журналисток, получивших убежище в Косово, Людмила Макей, работающая на платформе Open Democracy, 8 июня в эфире косовской телепередачи Personale рассказала, почему, по ее мнению, Украина не признает независимость Косово.

Журналисты (сс) Patrice CALATAYU

«В начале 2000-х Украина находилась под давлением России. С течением лет, несмотря на смену правительств и президентов, позиция по Косово не менялась из-за бюрократии.

Сегодня геополитическая ситуация изменилась. Возможно, благодаря поддержке со стороны Косово, предоставлению убежищ журналистам и позиции по отношению к России, может быть сделан шаг вперед, и Украина признает косовское государство. Поддержка Косово никогда не будет забыта», — отметила она.

Напомним, в Косово проходят обучение саперному делу украинские беженки.

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