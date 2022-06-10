Париж, , 01:57 — REGNUM Париж готов продолжать поставлять вооружения Киеву, в том числе и тяжелые. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским, 9 июня сообщили в пресс-службе французского лидера.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участники беседы обсудили ситуацию на Украине и потребности киевского режима в военной технике, а также проблемы оказания политической, финансовой гуманитарной помощи.

Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому, что Франция будет «поддерживать контакт» по вопросу присвоения украинской стороне статуса кандидата на вступление в ЕС. В пресс-службе французского президента отметили, что в указанном вопросе Париж будет исходить из рекомендаций Еврокомиссии и итогов саммита ЕС, намеченного на 23–24 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Владимир Зеленский написал, что попросил Эмманюэля Макрона предоставить Украине гарантии безопасности.

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