Лос-Анджелес, США, , 01:54 — REGNUM Самое демократичное полушарие Земли среди «всех остальных» назвал президент США Джозеф Байден 9 июня в своём выступлении на Саммите Америк в Лос-Анджелесе.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи американский лидер заявил, что Западное полушарие Земли уже сейчас опережает по числу демократий «все остальные полушария в мире».

«Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире… У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», — сказал президент США.

Напомним, на Саммит Америк в Лос-Анджелесе собрались представители стран Северной, Южной и Центральной Америки, включая страны бассейна Карибского моря. Мероприятие включает, кроме встреч лидеров, форумы представителей различных общественных движений и организаций, а также компаний, представленных в регионе.

При этом нескольким странам региона, в том числе Кубе, Венесуэле и Никарагуа, был объявлен бойкот. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Лабрадор, после принятия США решения не приглашать представителей трёх стран, объявил, что не будет участвовать в Саммите Америк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский президент Байден не беспокоится из-за бойкота Саммита Америк рядом стран.

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