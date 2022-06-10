Вена, , 01:40 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 9 июня провел встречу со спикером австрийского парламента Вольфгангом Соботкой.

Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева) Kuvendikosoves.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подчеркнули приверженность укреплению двусторонних отношений, при этом Конюфца отметил роль Австрии в процессе государствостроительства в Косово.

Также косовский политик поблагодарил Вену за вклад в интеграцию Косово и региона Западные Балканы в ЕС.

После визита в Австрию Конюфца намерен отправиться в Гаагу, где отбывают предварительное заточение бывший президент Косово Хашим Тачи и бывший спикер парламента Косово Кадри Весели, обвиняемые в военных преступлениях.

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